前衛福部長陳時中。（資料照片）

民進黨總統參選人賴清德的地方競選主委陸續出爐，其中北市主委是由衛福部前部長陳時中擔任。對此，國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯認為，這會讓大家想起去年陳時中讓人討厭的面孔，更能看清賴清德只想選贏，但是不擇手段！

國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯31日在《新聞大白話》表示，賴清德找陳時中當台北市競選總部主委，照理說是大扣分，因為會讓大家想起去年陳時中讓人討厭的面孔。如果陳時中這麼討喜、這麼厲害，今天台北市長還會是蔣萬安嗎？

「我印象深刻」，徐巧芯回憶，選前一個星期，陳時中所到之處，大家都比「倒讚」。但為何要找陳時中？就是因為賴清德沒有獲得整個民進黨派系支持，賴希望透過陳時中讓英系的人相挺。

徐巧芯認為，這次選戰不僅是在野陣營和民進黨的選戰，更是「討厭新潮流」，因為民進黨內有一群人對新潮流是非常討厭的，他們拿的東西太多了，只要新潮流力挺的，不怕沒官做、不怕沒生意，連民進黨很多派系都看不下去。

徐巧芯直言，正因為賴清德找陳時中，更能看清賴清德只想選贏，但是不擇手段！即便台北市民在2022年已經給陳時中一個教訓，只拿到31.93％的選票，但為了鞏固派系及選情，仍把陳時中找過來！