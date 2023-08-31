中華隊在預賽首戰靠著先發投手孫易壘7局飆8K，僅被敲2支安打、無失分，以3比0完封澳洲隊，奪下U18世界盃青棒賽預賽首勝，能夠有如此高三振率，孫易磊歸功於近期變化球控制能力好，加上賽前變速球調整到位，總教練吳柏宏也讚孫易磊就是此役贏球關鍵。

孫易磊前4局沒有被澳洲敲出任何安打，僅讓對方因1次不死三振和四壞球保送上壘，3局上的不死三振一度被打者直接攻佔二壘，但他接下來連飆2K，最後讓澳洲隊開路先鋒敲出三壘方向滾地球出局。

吳柏宏認為，這一局孫易磊能夠展現K功、化解可能的失分危機，是全場最關鍵的地方，也才能讓局面停在0比0，才有後續先馳得點的機會。

孫易磊則表示，今天賽前練投時變速球調整的很好，因此大量使用這顆球去引誘打者，三振掉對手，他也認為能夠有如此高的三振率，主要是最近變化球控制的很好，所以收到不錯的效果，身後隊友也在防守端給予支援，尤其「台灣隊長」王念好頻頻展現美技。

王念好說：「對今天表現感到非常滿意，尤其是在防守端。賽前我就跟易磊說我會挺他，他是隊上最好的投手，要他大膽去丟，我會幫他守下來。」4局下中華隊靠著李勛傑適時安打打破0比0僵局，6局下再靠保送、2支二壘安打及對方守備失誤再添2分保險分。

U18中華隊隊長王念好。（季志翔攝）