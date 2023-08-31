日本農林水產大臣野村哲郎今天使用「污染水」稱呼東京電力福島第一核電廠排出的核處理水，遭首相岸田文雄下令撤回發言，並向公眾全面道歉。野村晚間表示，「對於讓福島縣民感到不舒服深深致歉」。

野村下午在首相官邸參加福島漁業相關人員的「風評被害」（指因揣測、傳聞導致沒有直接關係的事物受到牽連和損害）應變會議，會後對記者發言時，把核處理水說成「污染水」，導致岸田震怒。

岸田在記者會上接受提問時說，「（野村的）發言令人遺憾，我已經要求野村大臣全面道歉，並撤回他的發言」。日本週刊Flash記者說，從岸田強硬的語氣中，可以看出他的憤怒程度。

野村晚間致歉時表示，他會盡其所能，確保能夠制定令漁業相關人員感到滿意的應變措施，但否認辭職。

野村先前也有「失言」紀錄。他在8月25日內閣會議後記者會上表示，對於中國全面禁止日本水產品進口感到「非常詫異，完全沒有想到會發生這種事情」。

他的這番發言，令人感覺他對自己主管的事務漠不關心，當時就已讓周邊人士相當驚訝。野村的這次失言，令岸田的憤怒值達到頂峰。

日本因為排放核處理水入海，引發周邊國家抗議，目前正積極尋求國際社會的理解，主管部會首長卻在這個關鍵時刻失言。日本網友對此表示，「（主管）大臣不應該在這個簡單但重要的用詞上犯錯」、「應該把他換掉，希望他能在道歉之後被撤換」。