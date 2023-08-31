好萊塢男神布萊德彼特和前妻安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）養育6名子女，其中兩人親生的17歲大女兒希蘿裘莉彼特（Shiloh Jolie-Pitt），遺傳父母好基因，甜美臉蛋受到矚目，而她之前把一頭長髮剪掉，理成平頭的造型，更是造成話題，近日她和朋友外出用餐被拍，染成粉色的頭髮格外搶眼。

據外媒報導，希蘿近日被拍到和朋友共進午餐，穿著黑色 T恤搭牛仔短褲的她，露出一雙纖細長腿，而她將頭髮染成粉色，相當搶眼，不過雖然她理成平頭，但因為五官精緻，還是看起來非常漂亮。

Angelina Jolie's 17-year-old daughter caused a stir with her new look while hanging out with friends in Los Angeles



See more: https://t.co/miqtlJrN6M#AngelinaJolie #AngelinaJolie #Shiloh pic.twitter.com/Pcfsiwei5n — Việt Giải Trí (@vietgiaitrinews) August 31, 2023

其實，希蘿一直被指跟裘莉長相非常相似，但她小時候就喜愛中性裝扮，經常剪短髮，但長大後已變得亭亭玉立，五官精緻深邃，且遺傳媽媽的高挑身材，神複製父母好基因，舉手投足間都散發裘莉年輕時的樣子，讓不少人都敲碗她可以出道。

（影／取自TCP的YouTube）

去年，希蘿的一段跳舞影片爆紅，高超舞技引起熱議，爸爸小布受訪時也表示「這真的讓人感動」，並大讚女兒「非常漂亮」，不過對於孩子要不要進入演藝圈，他只希望他們找到自己感興趣的東西好好發展。