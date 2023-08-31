超過百萬人訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」日前上傳訪問台北市動物園的影片，封面並放上許伯與台北市長蔣萬安的合照，未料卻遭親綠醫師「小劉醫師-劉宗瑀」質疑，「如果真的沒政治立場、那是什麼立場？錢錢立場？」不過有眼尖的網友在31日時發現，「小劉醫師-劉宗瑀」臉書粉專的管理員竟突然少了1人，而許多「許伯&簡芝—倉鼠人」的粉絲也到小劉醫師的貼文下狂刷「從零開始養，側翼篇」等8字反擊。

針對「許伯&簡芝—倉鼠人」因跟台北市立動物園合拍一部動物行為影片，邀請蔣萬安當嘉賓，「小劉醫師-劉宗瑀Lisa Liu」批評，無政治立場不是嘴巴說了沒有就沒有，「如果真沒有政治立場，那是什麼立場？錢錢立場？」而「許伯＆簡芝」則公開合約表示，沒有收市府錢，連成本也是自己吸收，甚至提供一定比例金額給園方，作為認養動物使用。

而有眼尖的網友31日發現，僅有18萬人追蹤的「小劉醫師-劉宗瑀」臉書粉專，管理員竟高達50人，而在晚間的時候，50人的管理員突然少了1人，但劉宗瑀粉專的49名管理員在事件爆發後，並未對許伯&簡芝的事件做出說明，許多網友更到貼文留言區灌爆一排「從零開始養，側翼篇」，甚至更紛紛表示「沒看過這款的，無中生有」、「連動物都要抹，動物也準備有投票權了是不是」、「飯可以亂炒，話不能亂講」、「這種能當醫師？台灣社會堪憂啊...」、「許伯簡芝加油！支持認真善良的人」。