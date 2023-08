以2050淨零排放為目標的全球最大金融機構聯盟:格拉斯哥淨零金融聯盟(Glasgow Financial Alliance for Net Zero, GFANZ),31日宣布成立香港分部。香港金融管理局總裁、GFANZ 亞太區顧問委員會成員余偉文,香港綠色金融協會主席兼會長、G20永續金融工作組前共同主席馬駿,將雙雙出任GFANZ香港分部的顧問。