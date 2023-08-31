GFANZ表示，2022年6月起已建立亞太區網絡，先是日本分部、此次是香港分部，皆同屬 GFANZ亞太區網絡。而GFANZ香港分部，將結合大中華區的金融機構，加速推動淨零行動、轉型規劃，和擴大金融轉型投資的能力，並與當地現有永續金融計畫合作，支持和加速淨零排放轉型。

此外，新加坡金融管理局局長孟文能（Ravi Menon）領銜GFANZ亞太區網絡顧問委員會主席，GFANZ亦已為印尼和越南的「公正能源轉型夥伴關係」（Just Energy Transition Partnerships）計畫提供支持，並領軍成立區域工作組，提供金融機構諮詢，協助亞太區逐步淘汰燃煤發電廠。

孟文能表示，GFANZ亞太區網絡熱烈歡迎香港分部，與最近成立的日本分部一起加速亞洲區公正的淨零轉型進程。作為主要的國際金融中心，香港可以幫助提升大中華區金融機構制定有企圖心的氣候目標及可信的轉型計劃的能力，並促進該區的綠色和轉型金融投資。

格拉斯哥淨零金融聯盟（GFANZ）為全球性聯盟，含蓋八個金融行業的淨零聯盟組成，協力支持全球在2050年前過渡到溫室氣體淨零排放。透過淨零聯盟。參與的金融業者多達650多家機構，包括銀行、保險公司、資產所有者、資產管理公司、金融服務提供商和投資諮詢顧問等，遍布50個國家和地區，覆蓋約全球私人金融資產的40％。