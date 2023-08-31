歐盟統計局31日公布，歐元區8月消費者物價指數（CPI）初值年升5.3％，升幅與7月持平，接受《華爾街日報》訪調的經濟師原本預期升幅會收窄為5.1％。

但ECB更為關注的核心CPI（剔除易波動的食品和能源價格不計），8月漲幅從7月的5.5％降為5.3％，符合預期。

歐元區核心通膨下滑，或許能給歐洲央行些許喘息空間，也讓一些經濟學家更堅信，歐銀9月例會無須升息。

不過歐元區整體通膨率依舊高於預估。事實上受到密切觀察的服務業通膨，8月年增5.5％，與7月的5.6％增幅相比，未見明顯降溫。

服務業通膨仍高，是勞動市場緊俏的最好佐證。由於歐元區7月失業率來到6.4％的歷史低點，這勢將轉化為薪資壓力，因此部分決策者主張，通膨進一步下滑有難度。

薪資加速增長，是預測歐元區通膨2025年前都回不到2％目標的主因，部分決策者認為這個通膨降回2％的時間點太晚。

歐元區主要經濟體8月的歐盟調和CPI，德國年增6.4％，法國年增5.7％，義大利年增5.5％，西班牙年增2.4％。

ECB在過去13個月舉行的例會次次升息，基準利率從負值調高到逾20年高點。但針對9月14日政策會議該暫停升息，抑或做最後一次升息，歐銀決策者正在辯論。

歐銀內部討論起暫停升息主要是擔心經濟，歐元區經濟成長在過去3個季度陷入停滯，甚至有衰退之虞。關於歐銀9月例會動向，市場看法分歧，目前較傾向預測歐銀暫停升息，今年稍晚再做最後一次升息，明年中啟動降息。