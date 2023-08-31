美國內布拉斯加州當地時間上午10點，諾福克警察局接到1通民眾報案，稱有1名男子開著普通轎車，但副駕駛座位上，竟然坐著一頭瓦圖西長角牛（Watusi Bull）處理員警也都驚呆了。

Nebraska police pulled over a man with a “Watusi bull” riding shotgun 😳🤯 pic.twitter.com/9M7eK9ONxE — Daily Loud (@DailyLoud) August 31, 2023

據當地媒體《News Channel Nebraska Northeast》31日報導，警察局長查賴曼（Chad Reiman）表示：「警官接獲一通報案，稱有1輛汽車駕駛進城，車上有隻牛。」他說：「他們以為可能是一頭小牛，或者是一些可以實際上塞得進車內的小動物。」

隨後，警方派車前往進行攔阻，沒想到警方也驚呆了，這台轎車確實「夠大」塞的下一頭巨大的牛。

車主名叫李梅爾（Lee Meyer）而這頭巨大瓦圖西長角牛的名字非常鄉土，叫做豪迪·杜迪（Howdy Doody）意即「你好嗎？」隨後警方將李梅爾攔下。並且警告他說：「在這種情況下，存在一些可罰的問題。警官選擇給他口頭申誡，要求他將這頭動物送回家，離開城市。李梅爾和豪迪·杜迪正在返回家中，本次事件沒有造成任何人受傷。

瓦圖西長角牛是美國家畜品種，它源於東部和中部非洲的桑加牛（Sanga Cattle）品種安科拉群（Ankole）特點是角很大非常大。