公審當下，劉宗瑀得意留言「昨天大概來了五十幾個網軍攻擊我批評許伯跟章市長合作，今天突然全部都沒了？」，如今本人卻躲在LINE群組取暖。(圖／劉宗瑀臉書)

知名動物YouTuber「許伯&簡芝—倉鼠人」日前因與台北市長蔣萬安同框，遭到深綠女醫師「小劉醫師-劉宗瑀Lisa Liu」發臉書公審。如今網友挖出劉宗瑀當下一則嗆聲留言，笑稱「根本現世報」。

許伯&簡芝19日上傳介紹台北市立動物園影片，市長蔣萬安則現身客串，劉宗瑀同日發臉書痛罵質疑許伯帶政治立場，宣布退訂，底下也出現許多粉絲與基進黨幹部同聲嘲諷批評，但也有不少網友認為太過頭，支持許伯，卻遭劉宗瑀一一狂酸砲轟。

當時劉宗瑀還得意在文章下方留言「昨天大概來了五十幾個網軍攻擊我批評許伯跟章市長合作，今天突然全部都沒了？週末有加班費，燒得太快吧，是我期望太高還是網軍一屆不如一屆，加油好嗎」，還附上「啪的一聲就沒了的」嘲諷圖片，將支持許伯的網友全數打為網軍。

如今隨著許伯&簡芝公開合約澄清後，風向大逆轉，憤怒網友灌爆劉宗瑀臉書，要求出面道歉，也到該篇留言下方狂酸：「迴力鏢打到自己囉」、「出來道歉啦」、「所以現在您褲子穿上了嗎」、「阿姨怎麼啪的就沒了」、「為了阿姨我來當人生第一次網軍了」、「網軍不是一屆不如一屆，而是側翼一屆不如一屆」、「現在不是50個，是超過2000個」、「阿姨告訴我，現在是誰躲起來了」、「謝謝大嬸為大家親自示範什麼叫做賊喊抓賊」、「妳現在可以再數一下有幾位了唷」、「現世報來了」。

過往一天可以發7、8篇文的劉宗瑀，事件爆發後，31日一反常態錦發2篇貼文，有網友貼出LINE截圖，指出劉宗瑀稱粉絲團放給網友炸，「律師準備好了」，疑似將提告批評網友，其本人18萬粉專也被起底，小編人數竟多達50人，政治貼文也超過90%，遭質疑根本是標準側翼粉專模式。