前衛福部長、民進黨2022台北市長候選人陳時中接下副總統賴清德台北市競總主任委員一職，由於民進黨立委高嘉瑜先前頻遭自家人質疑不夠挺阿中，陳時中被問到是否願意幫民調落後的高嘉瑜站台，強調「當然」。前立委郭正亮31日在《國民大會》節目指出，高的對手、國民黨立委參選人李彥秀拿到44％民調，得票可能過半。陳時中力量不夠，高嘉瑜要靠的就是賴清德，幫她多跑個幾次，當然還要有一個訴求就是：少了高嘉瑜這一席，民進黨就不會過半！

「他可能兩個都站台！基進黨黨部成立他有去啊！」郭正亮表示，陳時中不一定幫基進黨立委參選人吳欣岱「站台」，「他有可能巧遇啊！徐國勇有沒有幫吳欣岱？你去問大家都說有，可是不會幫她站台啊！他是高嘉瑜的前任立委。」

主持人謝曜州問到，接下來陳時中會真心真意幫高嘉瑜輔選嗎？「當然不會啊！」郭正亮強調，高嘉瑜要靠的就是賴清德，陳時中力量也不夠。因為高嘉瑜現在在綠的裡面，很多人都沒有主動在幫她拉票，所以她的困境是綠的內部，所以需要賴清德幫她多跑個幾次，也要幫她拍板。

「當然還要有一個訴求啦：就是少了高嘉瑜這一席，民進黨就不會過半！」郭正亮指出，這個訴求也不是隨便說，因為民進黨現在只有63席，不分區至少少個4席，「他少7席就沒過半！」可能性非常高，56席就沒有過半了。謝曜州直呼「蛤！過半的希望在嘉瑜喔？」

郭正亮直言，就在過半邊緣了，因為李彥秀真的很強，自己看過一個民調，吳欣岱拿到13％。謝曜州提到，就是TVBS民調，高嘉瑜27％，和吳加起來還比李彥秀的44％低。「李彥秀的民調是這樣，她可能就破50％了啦！」郭提到，因為上次超級激烈，高嘉瑜衝到12萬票，李彥秀衝到11萬票。

「嚇死人的選舉！」郭正亮說，上次是因為反送中，所以29歲以下一面倒！