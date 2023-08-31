台北市長蔣萬安近日赴陸參加上海台北雙城論壇，在30日開幕式喊出「雙城好，兩岸好」，引發兩岸關係和緩的討論。媒體人尹乃菁認為，蔣萬安在雙城論壇的談話、舉例都很好，包括前國防部長俞大維與八二三砲戰、淞滬會戰等等，解決抗戰史觀等爭議，也提醒兩岸緊張的危險，可說是在示範明年若是國民黨侯友宜當選總統，兩岸的交流馬上就能有序開展。她也提到，蔣萬安最無敵的是比出愛心的手勢，能吸引不少大陸「蔣迷」。

尹乃菁31日在政論節目《少康戰情室》表示，對大陸來說，2024總統大選國民黨參選人侯友宜是上上之選，蔣萬安在雙城論壇就是在示範，若明年是侯友宜當選，兩岸的風險可以立刻降低，所有的交流在520就職之後就可以順序開展。

但尹乃菁也提到，在中美鬥爭情勢不改變的情形之下，大陸在處理台灣問題上，統一或是未來融合的路都會越拖越遠；反而是民進黨賴清德當選，大陸就比較容易對台灣出手，從1月13日宣布賴清德當選到五月就職，大陸就不會再等待，經濟斷流、軍事施壓都會陸續發生。

尹乃菁指出，蔣萬安此次訪問上海，陸媒都是大篇幅報導，過去蔣介石被毛澤東從大陸打到台灣，如今蔣介石的曾孫以台北市長的身分到上海，「光是這個身分的他就無敵了」。

尹乃菁也說，蔣萬安的談話很好、舉例也很好，包括提到「淞滬戰役是國軍打的」，解決了抗戰史觀的問題；提到蔣渭水的台灣文化協會是不願接受日本帝國主義、殖民主義的民族覺醒文化運動，也解決了從過去李登輝時代到現在賴清德莫名其妙的戀殖、戀日情緒。

尹乃菁提到，蔣萬安還有提到前國防部長俞大維，以及現代文學的「祖師奶奶」張愛玲。俞大維在823砲戰時守在金門第一線，就是在告訴大家，兩岸若再回到對立的狀況會有多危險；而張愛玲是上海人，但書籍是在台北的皇冠出版社出版，台北就變成散布華人文化最好的地方。

尹乃菁補充說，蔣萬安最無敵的地方，是比出一個「大愛心」的動作，過去大陸有「馬迷」(前總統馬英九的粉絲)，現在就是「蔣迷」時代的來臨。