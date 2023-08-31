數據顯示，7月PCE物價指數年增3.3％，高於6月的3％與市場預期的3.2％增幅。月增率與6月同為0.2％，亦符合市場預期。
扣除波動劇烈的食品與能源後，核心PCE在7月年增4.2％，高於6月的4.1％與市場預期的4％增幅。月增率為0.2％與6月增幅相同，並符合市場預期。據CME利率期貨市場顯示，在PCE數據公布後，投資人認為Fed在9月19～20日開會後按兵不動機率為88.5％，升1碼機率僅11.5％。
美國商務部31日公布，美國聯準會（Fed）偏好參考的通膨指標─7月核心個人消費支出（PCE）物價指數年增率略升至4.2％，高於6月的4.1％與市場預期的4％增幅，顯示美國通膨極具黏性。
數據顯示，7月PCE物價指數年增3.3％，高於6月的3％與市場預期的3.2％增幅。月增率與6月同為0.2％，亦符合市場預期。
扣除波動劇烈的食品與能源後，核心PCE在7月年增4.2％，高於6月的4.1％與市場預期的4％增幅。月增率為0.2％與6月增幅相同，並符合市場預期。據CME利率期貨市場顯示，在PCE數據公布後，投資人認為Fed在9月19～20日開會後按兵不動機率為88.5％，升1碼機率僅11.5％。
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