被視為最有希望成為人類終極能源解決方案的核聚變技術，在全球有許多國家投入大量資金與人力進行研究，但一直未能進行商業運轉。大陸中核集團的專家透露，中國核聚變團隊一直處於核聚變商用的第一方陣，預計可能在2040年搞定技術，2049年新中國成立百年時將能完成商業運轉。

據《快科技》報導，核聚變1克燃料釋放的能量就相當於8噸石油，它比核裂變更加安全，而且原料由海水提取，可謂取之不盡、用之不竭。只不過核聚變技術難度也高，各國研發數十年了，一直沒有能商用的。目前只在實驗室中做到了可控發電，但能量增益比還不行，也就是發出來的電能不如輸入的能量多。

至於什麼時候能商用？大陸的研究人員終於給出時間點。中核集團核工業西南物理研究院科技委主任劉永說：「我們中國聚變團隊，處於國際上的第一方陣，在大部分領域實現了並跑，在部分領域實現了領跑」，「預計在新中國成立100周年的時候，聚變能可以走進千家萬戶。」

報導說，按照此一說法，2049年就可以將核聚變發電量輸送給居民使用，這意味著此前幾年就已經建設好核聚變發電站，而解決技術問題時間會更早，說不定2040年左右就可以搞定技術。若能按照這個時程，核聚變發電真的是不遠了。

此前中核集團官方公眾號發布消息稱，8月25日下午新一代人造太陽「中國環流3號」取得重大科研進展，首次實現100萬安培等離子體電流下的高約束模式運行，再次刷新中國磁約束聚變裝置運行紀錄。

這項消息說，此次突破了等離子體大電流高約束模式運行控制、高功率加熱系統注入耦合、先進偏濾器位形控制等關鍵技術難題，是中國核聚變能開發進程中的重要里程碑，標誌著中國磁約束核聚變研究向高性能聚變等離子體運行邁出重要一步。