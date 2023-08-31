華為最新旗艦機型「Mate 60 Pro」29日突然在官方電商網站上線，該手機採用華為海思自研的麒麟9000s晶片，大概停留在高通驍龍865／麒麟9000水準，也就是2020年的業界頂尖。對此，前立委郭正亮直言，這呼應尼采講的，「殺不死我的讓我更強大」，去圍堵中國大陸的科技永遠被掐死，幾乎不可能，北斗不是做出來了？這是里程碑！

對此，前立委郭正亮31日在《新聞大白話》認為，這有很明顯的突破，晶片實測已經到了5G的標準，可是是否用5G晶片？沒有人知道；另外還有衛星通話功能，是全世界第一家。

郭正亮分析，這款手機是真的做到技術突破？因為有一定的量，表示美國貿易封鎖是失敗的。如果不是採用美國的技術，那就更了不起。

郭正亮直言，這呼應尼采講的，「殺不死我的讓我更強大」，華為不只在5G手機活過來，還有在互聯網、智能車平台殺出一片天。美國的科技人士都看在眼哩，去圍堵中國大陸的科技永遠被掐死，幾乎不可能，北斗不是做出來了？這是里程碑！