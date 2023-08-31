知名主持人鄭弘儀以犀利口條聞名，手上握有不少節目，收視好又有話題，更獲得許多粉絲支持；怎料，今年3月才告別節目《鄭知道了》，他無預警宣布主持2年的Podcast節目《沒大沒小喇吉歐》今（8/31）日播出最後一集，並在臉書曬出大合照不捨告別，但他認為個人離開「不是結束」，節目會轉型繼續走下去。

鄭弘儀今日在臉書上發告別文，透露與朱姐主持的Podcast節目《沒大沒小喇吉歐》今天是最後一集，他有感而發地表示，這是他主持生涯中「最跨世代的嚐試」，與朱姐如父女般互動和觀念教留，讓他更了解年輕人，進而與製作團隊成為「忘年之交」。

而鄭弘儀也不捨地上傳與朱姐、製作團隊的大合照，但他不忘提醒粉絲們，他的離開不代表結束，因為《沒大沒小喇吉歐》結束後會轉型，同一個團隊推出《沒大沒小朱李雞》，希望大家能繼續支持。

大合照底下吸引大票聽眾不捨留言，「有聽到最後一集，很感恩，很不捨」、「好喜歡這個節目，真的好捨不得」、「想知道鄭大哥還會不會有Podcast節目，一定支持」、「聽到快流淚，加油加油」；有忠實粉絲也力推，鄭弘儀能回先前主持的政論節目《鄭知道了》。