本次配息金額為0.38元，高於上次配息金額，單次殖利率2.18％及年化8.73％。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金研究團隊表示，由於市場目前不改變2024年開始降息的基調，這對股債市場價格衝擊屬於短期，對中長期影響不大。台股目前現階段整理機率相對高，預計第四季庫存回到正常水位，期望明年新科技題材發酵，著重業績逢低佈局具未來展望產業的優質標的。統計今年以來特選臺灣產業龍頭存股等權重指數報酬率為20.2％，相對於台股加權股價指數19.6％及臺灣50指數17.0％，發揮產業龍頭股的投資價值。

將時間拉長，龍頭股亦有較佳發揮，2017年至2023年指數表現相對勝過台股加權股價指數報酬率。此外，特選臺灣產業龍頭存股等權重指數遇到股市修正階段，透過等比例投資各產業龍頭股進而分散產業波動，也比一般台股ETF更能避開單一個股或產業權重過高的風險，猶如護城河保護城堡一般，隨著個股漲跌權重改變，定期調整回均等權重，逢低買入漲多賣出，有效達成再平衡。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金研究團隊表示，投資人選擇存股策略時，多數會考慮均衡投資不同產業來達到分散風險，台灣每年表現好的產業類別不盡相同，而各產業存股好手雲集，若能掌握各類產業龍頭股或是具有紅利、具有長線投資價值的股票題材，相對較能抵禦不同市場狀態下所帶來不確定的風險，有助提高收益的穩健性，運用台股等權重型ETF參與市場長期漲升空間，也可望爭取到息收的空間，透過這類攻守皆宜的投資策略，適合存股族持續鎖定在長期持有的資產配置中。

兆豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在布局台股ETF時不妨將上述條件納入評估依據。