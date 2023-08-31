大股東包括「新加坡政府投資公司（GIC）」及漢翔（2634）的碳纖維設備大廠永虹先進（6618），因應全球ESG供應鏈趨勢，共投資5億元（不含土地），在南投草屯興建占地約2,600坪的熱塑碳纖維複合材料廠，9月1日完工落成啟用，生產熱塑碳纖維複合材料，用於航太飛機、新能源汽車，及高鐵等產業。

永虹南投草屯廠共設三條生產線，包括生產直紋及編織的預浸布、斜紋拼接布，及直紋與斜紋交疊壓合一定厚度板材，今年第四季生產，滿載時，年產值可達15億元。未來依客戶需求，永虹可再擴增兩條產線，若5條產線全滿載，年產值可達30億元。

永虹董事長吳家幸31日說，永虹的熱塑碳纖維複合材料，預計第四季會送樣給客戶測試，爭取明年供貨機會，期望未來能躋身為波音及空巴的二階供應鏈廠商。

吳家幸說，全球航太樹脂大廠-比利時蘇威集團（Solvay），與永虹洽談產品合作案。Solvay全球航空與國防工業副總裁，8月21日率團參訪永虹草屯新廠，洽談相關產品合作共同開發事宜，隨著航太發展朝向輕量化趨勢，永虹將全力搶攻疫後航太復甦商機。永虹預計明年取得AS9100D航太品質系統認證。

另外，美國某家熱塑樹酯大廠，計畫搶攻新能源車的熱塑樹酯，預定10月來訪，希望找到合作供應商，生產熱塑板材，若永虹熱塑樹酯技術，符合要求，可供應給歐美的中、高階車種所需熱塑複材，未來也不排除與永虹合資設廠的商業模式。

永虹未來將往高科技方向發展，預定明年下半年申請科技事業認證，期望後年營運轉虧為盈，朝轉上市目標邁進。

繼勇鷹號高教機之後，中科院與漢翔計劃合作推出初教機開發案，吳家幸有信心認為他們一定會找永虹供應熱塑碳纖維複合材料，如果順利，明年送樣，爭取未來供貨機會。

吳家幸表示，公司為台灣唯一具備航太等級高階熱塑碳纖維複合材料生產能力的企業，有別於傳統不可回收的熱固碳纖維複合材料。 吳家幸說，因應ESG要求，熱塑複材技術被開發出來，加上成本下降的優勢，使用熱固複材的業者，未來購料勢必會轉換為熱塑複材。永虹擁有熱塑複材技術，今年下半年會有很多國際樹脂大廠拜訪公司，洽談合作開發產品。

截至今年5月1日止，永虹前十大股東，包括新加坡政府投資公司（GIC）持股3,194張，持股比重4.93％；漢翔持股1,100張，持股比重1.7％。為充實營運資金及支應公司資本支出，永虹剛完成現金增資2億元，8月21日訂為增資基準日，因上述兩家公司或單位，未參與認股，其持股比率還會降低。