新光鋼鐵日前舉行首屆永續供應商交流大會，共有30餘家長期配合的供應商夥伴熱烈參與，交流ESG相關議題。此次交流會主題為「攜手淨零、永續共榮、精進鋼鐵」，共同關注永續發展趨勢及淨零行動，特邀請中鋼公司、勤業眾信風險管理公司專家與會，分享鋼鐵業低碳轉型之規劃與關鍵策略，新光鋼鐵團隊以「供應商夥伴共建碳管理與職業安全」為題，透過經驗交流提升供應商夥伴對於永續議題的認同，充分展現新光鋼鐵企業核心價值與經營理念，「誠信」、「致和」、「共享」、「創新」與「永續」。

新光鋼配合政府政策，多年前就在自有廠房屋頂鋪設太陽能板，自2017年開始編制永續報告書，在ESG的相關活動已投入許多人力、物力，迄今仍不懈的向前求進步。在太陽能方面，該公司近五年開發耐腐蝕鋼材運用於光電支撐架結構，已達1GW案場裝置容量所需5萬噸用鋼量；也與合作夥伴共同投資向陽多元光電，嘉義義竹建置300M.W.太陽能魚電共生電廠及450 M.W.升壓站，每年可減排61萬公噸二氧化碳，相當於1,500座大安森林公園吸碳量。屋頂太陽能方面，新光鋼鐵截至2022年已提供6,300萬度電力，二氧化碳減碳量近32,715公噸，相當約84座大安森林公園吸碳量。

在碳盤查方面，2023年第一季陸續完成2021、2022兩年度ISO 14064-1新光鋼廠域碳排放數據查驗，2022年範疇一排放量為2,252.39公噸CO2e，占總排放量43.63％，範疇二排放量為2,684.12公噸CO2e，占總排放量54.37％，與前一年度排放量相比，增加132.63公噸CO2e（3.08％），溫室氣體排放密度下降為20.84公噸CO2e/產品仟噸，較2021年下降6.73％，2023年度將持續盤查。

在能源耗用方面，該公司與專家合作，安裝能源監控設備，並制訂相應的能源改善對策，建立ISO50001能源管理體系，更預計於各單位設定具體的節能績效目標，並列入考核條件之一，以達實質節能減碳行動。

集團透過舉辦多元活動，積極強化員工內部對於永續議題的認知，包括淨灘、老人關懷、參與世界關燈日、法務、公司治理系列講座等，藉以透過實際參與，提高內部對於永續議題的敏感度與重視程度。不僅深化內部對永續議題的了解，更進一步強化了對於促進永續發展的承諾。

節能減碳已是刻不容緩的全民運動，與會的勤業眾信專家表示，歐盟碳邊境調整機制CBAM已在啟動，美國清潔競爭法案CCA預計2024年實施，我國的氣候變遷因應法已在今年1月通過，且為達成2050淨零碳排，將分階段對國內排放源徵收碳費，因此即時執行節能減碳的行動，將是當務之急。