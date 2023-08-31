昨天開學日，《中國時報》、《中時新聞網》獨家報導全台有7個縣市13所國小沒有新生報到，11縣市共35所學校僅1人入學！國民黨立委賴士葆指出，這現象凸顯少子化的嚴峻問題，蔡政府以為撒錢就可以解決問題，但每年千億好像打水漂，人口不斷地負成長。國小報到率低的慘狀，證明蔡政府對少子化的無能為力。

賴士葆在臉書發文表示，國中小學昨天是開學日，台灣少子化的議題已經不是新聞，殘酷的顯示在學生的報到率，離島小學澎湖縣虎井國小祭出三餐免費、1學年還送5趟返台機票等厚的條件也無人問津，本島很多縣市也是每況愈下，情形就是中時所報導的全台7個縣市13所國小沒有新生報到，35所小學只有1人報到。

賴士葆說，台灣的生育率全球最低，這是慘到不能再慘的紀錄，這幾年出現生不如死的狀況；以去年為例，就是出生人數13萬多，死亡人數高達20萬，就是人口負成長。這樣的人口凋零是道地的國安危機，蔡政府每年投注上千億的預算要挽救少子化的嚴峻問題，然而人口出生率卻不斷創新低。

賴士葆指出，蔡政府這幾年，很多優先政策針對境外勢力滲透國安，卻忽視境內少子化導致人口凋零，將來會影響國家正常的發展與運作，這已經是迫在眉睫、急迫性的國安問題，蔡政府以為撒錢就可以解決問題，每年千億好像打水漂，人口不斷地負成長。

賴士葆強調，蔡政府說透過跨部會合作，推動讓年輕人願婚、敢生、樂養，以為每年撒錢千億就完事，事後證明整個政策就是全然的失敗。年輕人面對房價高漲、薪水負成長，養活自己都有很大的壓力，要讓他們對結婚、養兒育女視為畏途。少子化帶來國小報到率低的慘狀，至今蔡政府還是無能為力。