民進黨總統參選人賴清德31日為2024賴清德競選總統各縣市競選總部三長授證；被問到受邀擔任雙北競總主委的陳時中與余天，是否列入不分區立委？賴清德競選辦公室總幹事潘孟安受訪表示，「想太多了」，是做「桶箍」，不是來分官、加位的。前立委郭正亮31日在《國民大會》節目強調，當初賴清德給前民進黨台北市黨部主委黃承國搞了個「更生人條款」，對人家不好意思，就讓陳時中去拉線，就是跟廣泛的英系示好。

主持人謝曜州提到，是否因為輔選有功，要把兩人納入不分區名單？「余天沒有啦！你沒看賴清德當場就回答了？說感謝他對黨的貢獻。」郭正亮表示，如果當選，有其他職位可以安排，可是不會是不分區。賴用陳時中，給人家一種感覺，他在台北市的高標只有31.93％，因為陳時中的得票就是32％！因為李應元再怎麼樣也有接近36％，所以陳時中可以說是打破歷史。謝問，台北市沒有其他人可以當主委了嗎？

「這個可能也是向英系示好，因為他代表英系！」郭正亮指出，講白一點，陳時中跟黃承國他們都很好，不然黃承國，你給人家搞了那個更生人條款，不是不好意思嗎？就讓陳時中去拉線！「不只這個啦，就是廣泛的英系！」