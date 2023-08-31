烏克蘭調查人員今天表示，2架軍用直升機日前在東部地區執行作戰任務時墜毀，造成機上共6名軍人殉職。

法新社報導，29日的墜機事件發生在頓內茨克州（Donetsk）的克拉莫托斯克（Kramatorsk）。國家調查局（State Bureau of Investigation）並未說明事件的其他細節。

國家調查局在聲明中表示：「兩架Mi-8軍用直升機在作戰任務中墜毀，烏克蘭武裝部隊的6名軍人喪生。」

聲明表示，安全情報局（Security Intelligence Service）進行的審前調查將暫時聚焦在飛行期間或準備期間，是否出現可歸類為刑事犯罪的安全違規行為。

國家調查局同時表示，也會針對「敵人破壞或毀壞直升機的可能性」進行調查。相關工作會查閱飛行紀錄等資料，並檢查直升機的狀況。

烏克蘭會派遣Mi-8軍用直升機進行作戰任務，不過這款蘇聯設計的直升機通常是運輸用途。失事的2架直升機上各有3名機組員。