烏克蘭調查人員今天表示，2架軍用直升機日前在東部地區執行作戰任務時墜毀，造成機上共6名軍人殉職。
法新社報導，29日的墜機事件發生在頓內茨克州（Donetsk）的克拉莫托斯克（Kramatorsk）。國家調查局（State Bureau of Investigation）並未說明事件的其他細節。
國家調查局在聲明中表示：「兩架Mi-8軍用直升機在作戰任務中墜毀，烏克蘭武裝部隊的6名軍人喪生。」
聲明表示，安全情報局（Security Intelligence Service）進行的審前調查將暫時聚焦在飛行期間或準備期間，是否出現可歸類為刑事犯罪的安全違規行為。
國家調查局同時表示，也會針對「敵人破壞或毀壞直升機的可能性」進行調查。相關工作會查閱飛行紀錄等資料，並檢查直升機的狀況。
烏克蘭會派遣Mi-8軍用直升機進行作戰任務，不過這款蘇聯設計的直升機通常是運輸用途。失事的2架直升機上各有3名機組員。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。