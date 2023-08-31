新加坡總統選舉投票日明天登場，逾270萬選民將從3名候選人選出下任總統；這也是時隔12年，星國選民再度投票選出總統。上屆選舉只有一名合格候選人。

66歲的前國務資政尚達曼（Shanmugaratnam Tharman）、同為75歲的新加坡政府投資公司前首席投資官黃國松及職總英康（NTUC Income）前總裁陳欽亮經總統選舉委員會評估後，獲得候選人合格證書，3人上週完成提名程序，展開為期9天的競選期。

新加坡選舉局先前回覆中央社記者詢問表示，這次選舉共有270萬9455名合格選民，其中約6.6%為首投族。

新加坡自1993年推行總統民選制度至今，只有2次透過投票選出總統，其他3屆都由唯一一位合格候選人直接當選，包括2017年當選的現任總統哈莉瑪（Halimah Yacob）。新加坡選民上次透過投票選出總統已是2011年。

星媒今天報導，這次總統競選期間熱門議題包括候選人是否獨立。尚達曼擁有多年從政經歷；陳欽亮獲多名反對黨人士助選；黃國松的投資管理公司主要客戶之一是政府，這些不僅是候選人之間的交鋒點，也引起外界熱議。

依新加坡憲法規定，參選總統的條件包括在提名日當天不是任何政黨成員。

尚達曼為新加坡政壇老將，曾連續5屆當選國會議員，為參選總統，他已退出執政黨人民行動黨、辭去國會議員，並卸下國務資政兼社會政策統籌部長等政府職務。

報導指出，雖然尚達曼曾為人民行動黨黨員，但強調自己一直都有獨立思想。

黃國松則在競選期間不斷強調自己一生跟任何政黨都沒有關聯，若勝選將放棄公司所有權。

另一方面，陳欽亮多次重申，儘管有反對黨背景的助選團，但他們是以個人名義助選，陳欽亮承諾會以自己的獨立思想履行總統職務。

這是陳欽亮第二度角逐總統選舉，他曾於2011年參選，這次捲土重來獲得2名昔日競選對手站台力挺，也就是前進黨黨主席陳清木、民主黨黨員陳如斯，引發外界關注。

另一項熱門議題則是尚達曼選擇以鳳梨作為競選標誌，不同於其他候選人選擇有寓意的圖樣，成功製造話題。尚達曼曾說，鳳梨對新加坡社群有很多意義，不僅象徵繁榮，也代表好運，「這就是我們的未來」。

新加坡是內閣制國家，由國會多數黨領袖擔任總理，掌握實權。總統由民選產生，任期6年，肩負憲政、儀式及社區相關職責，並掌管國家儲備金的「第2把鑰匙」。

剛滿69歲的哈莉瑪是星國史上首位女性總統，任期至今年9月13日。她於5月表明不尋求連任。