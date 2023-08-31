為鼓勵民眾使用i郵箱取件，體驗i郵箱快速取件服務，中華郵政公司攜手momo購物網共同舉辦「99購物 箱聚中秋」活動，凡於2023年9月1日至9月30日在momo購物網下單金額滿399元以上，並選擇使用i郵箱取件的成功訂單（無取消訂單或辦理退件者），即可於消費當日16：00至23：59登記參加送50 momo幣活動，每日限300名，每個momo購物網帳號每日限參加1次。

此外，於9月1日至9月12日之每筆成功訂單可再享1次加碼抽獎機會（免登記），將抽出6名得獎者，每名各得9,999 momo幣。活動結束並完成行政程序後，momo幣直接匯入得獎者帳戶。

中華郵政公司表示，活動期間於上述電商平臺下單選擇i郵箱取件，郵件投入i郵箱後，收件人可於3日內至指定i郵箱，輸入手機末3碼及簡訊取件碼快速領取郵件，全程自助免等待，保護收件人隱私與取件安全，購物享優惠更安心。