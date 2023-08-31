2024區域立委選戰競爭激烈，民進黨31日正式授證由前衛福部長陳時中擔任台北市競選主委，而民進黨立委高嘉瑜的內湖南港選區遭深綠攪局，選情緊張，陳時中也曾出席台灣基進北市黨部成立大會，引發外界猜測。高嘉瑜31日下午在臉書貼出一段冒著大雨拜票的影片，感嘆說「人生的變化莫測，就像天氣一樣」，但會為支持者勇往直前，全力以赴。不少網友留言表示很心疼、加油。

高嘉瑜31日下午在臉書發文，「未曾生我誰是我，生我之時我是誰？人生的變化莫測，就像天氣一樣，前一秒還是大太陽，下一秒突然下暴雨。無論大太陽下大雨，嘉瑜都會為了，所有相信嘉瑜、支持嘉瑜的朋友，勇往直前全力以赴。」並配上一段她沒有撐傘、沒穿雨衣，冒著大雨向掃街的影片，留言貼出的照片也可看出她的衣服幾乎濕透。

許多支持者看到高嘉瑜在雨中掃街情景，都很心疼在貼文下方留言表示，「委員，辛苦了」、「注意身體別感冒了」、「辛苦了，記得不要讓頭髮淋太多雨，加油」、「要帶替代衣物呀，不然會感冒的」、「遇雨大發」、「風雨生信心」、「手機記得防水」、「委員您真的是超人啊！」「希望你做自已，加油」、「保持初心」。

《中時》報導，陳時中31日在民進黨各縣市競選總部三長授證會議上，也被媒體問及去年底九合一選舉，高嘉瑜被指「故意臭陳時中」，這次擔任台北市競總主委，是否會願意幫高嘉瑜站台？陳時中則回答「當然」；對於港湖選情，陳時中表示，選舉才剛開始，還要持續努力，台北市立委「我的目標是八席全上」。