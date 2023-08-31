高齡90歲的日本登山冒險家三浦雄一郎31日完成病後復建目標，如願登上富士山峰頂。

日本一名登山冒險家3年前因病住院，四肢癱瘓的他以登上富士山頂為復健目標。3年後，這名高齡90歲的老人在親友幫助支持之下，周四（31日）清晨以乘坐輪椅的方式順利登上標高3776富士山頂。能夠實現這個心願，他滿懷感謝，在日本最高峰看到的風景令他永生難忘。

綜合日本共同社、《產經新聞》報導，擔任北海道深川市克拉克紀念國際高中（Clark Memorial International High School）名譽校長的三浦雄太郎，3年前頸椎硬膜外血腫入院8個月，頸部神經受到壓迫導致手腳癱瘓，當時87歲的他以攀登富士山為目標持續復健。

本周二（29日）起，三浦以3天時間自富士山五合目向上攀登，全程他多半坐在專門設計的登山用輪椅上，由旁人以繩索拖拉前進，偶爾持登山杖步行。三浦的身體移動時，腿部會有劇烈的刺痛感。社群平台X有網友發文分析，三浦這趟登山至少要有12人隨行協助方可達標。

三浦一行人在七合目、九合目各住一宿，周四清晨5時15分開始攻頂，清晨7時20左右在晴空萬里的寒風中，由54歲次子豪太攙扶緩步走向山頂的鳥居，先一步攻頂的克拉克高中登山社約40名學生以掌聲相迎，見證三浦攻頂的一刻。三浦說：「托各位的福，我終於能夠實現登頂的心願，太棒了。」他還表示，能與兒孫朋友們一起欣賞宏偉的美景，「我此生永難忘懷」。

富士山是日本國民旅遊熱門目的地之一，不少外國人也受到吸引專程造訪，但年過90攻頂富士山的例子很少。根據日本全國紀錄，至今攻頂富士山最高齡的人是五十嵐貞一，他在1988年以101歲又10個月的年紀成功登上富士山頂峰。

三浦1966年使用降落傘以滑雪板成功在富士山滑降而出名。2003年、2008年、2013年，三浦先後以70歲、75歲和80歲之齡攻上海拔8848米的世界最高峰聖母峰，2013年那次也讓他成為攻上聖母峰的最高齡紀錄保持人。