英國女歌手愛黛兒（Adele），擁有渾厚嗓音，朋友將她唱的歌曲模樣傳上網後爆紅，出道後的經典作品與獨特唱腔令她獲得全球粉絲喜愛，近日在演唱會上，她注意到一名粉絲被保全騷擾，於是暫停演唱會阻止保全，勇敢發聲的行為獲得粉絲們的讚美。

近日愛黛兒在美國拉斯維加斯開唱，表演時她突然嚴肅緊盯台下，接著開口讓音樂暫停，原來是粉絲與保全似乎有意見衝突，兩人在台下僵持，愛黛兒看到後直接發問「那位年輕粉絲發生了什麼事？從我上台就看見他一直被打擾，他到底怎麼了？」愛黛兒也對保全喊話「你在做什麼？為什麼出來打擾他？可以請你離開他嗎？」愛黛兒向粉絲保證保全不會再打擾他，粉絲立刻露出感動的神色，霸氣舉動讓在場粉絲尖叫。

the way the security guy keeks himself when adele calls him out 🤣😁🤣 pic.twitter.com/a8N6xYXpY3 — Dean McCullough (@thedeanlife) August 28, 2023

影片曝光後，許多粉絲表示：「值得支持」、「替辛苦保全感到有點難過」、「這樣的偶像值得支持！」、「愛護粉絲才是大明星格調」、「其實，那個區域完全沒人站起來。他在前面站起來，保全也只是盡責。而且看了那個保全制止的影片。保全的態度非常好。」、「工作人員不會無緣無故對歌迷怎樣，一定是有什麼原因他才制止，畢竟誰都想裝作沒看到乖乖領錢」、「是真唱」、「保全也是覺得煩，是要制止還是不制止」、「溫暖的愛黛兒」、「真正的天后巨星」、「霸氣寵粉」。