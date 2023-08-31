陳艾琳2019年與同為《大學生了沒》班底的Alex（顏庭笙）結婚，育有4歲大的女兒，時常在社群分享日常。她31日突在FB曝夫妻倆的關係有些緊張，感慨失去了戀愛感覺，讓她重新檢視婚姻中的問題，靠一舉動及神隊友改變了現狀。

陳艾琳31日在貼文中透露，前陣子和尪Alex的關係有點緊張，「每到不是我帶小孩的日子我忙完工作都會想出去鬼混，好幾次喝得醉醺醺地回家，顏發了好大的脾氣，倒也不是不讓我喝酒，而是在意酒後的安全問題。」她也思考自己為什麼總是不想回家，才發現他們總是分別忙工作、分別帶小孩。「週末小孩睡了要不跟著睡著，要不彼此打開電腦繼續工作，漸漸地失去了談戀愛的感受。」

陳艾琳更坤言，在經過一次大吵省思後，於是她透過夫妻倆的線上交流區，寫下自己想改變的現狀，「其中一條便是：每周要有一次屬於、只有兩人好玩的事、不能聊工作。不管是午餐約會也好，晚餐約會也好，且更要把握有奶奶婆婆陪伴小蘵的時間，千萬不能那時候還各自出去！」之後，夫妻倆也趁娘家有大人的時間，一起出去看電影、喝一杯，關係終於回溫，讓她認為「真的無論工作多拼命努力，都不能沒有好玩的事情！」

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