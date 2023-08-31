民進黨總統參選人賴清德邀請前衛福部長陳時中擔任台北市競選總部主委，曾在疫情及台北市長競選期間掀起的仇恨值再度引發討論。國民黨智庫執行長柯志恩31日在《新聞大白話》節目提到，陳時中的仇恨值的確非常高，但他絕對是一號人物。在前總統陳水扁貪污完那一年，即使民進黨跌到谷底，全國總得票率還有34、35％，就算綠營低迷到這種程度，還是能拿35％票數，這是打不破的一個既定的基本盤，在野黨要好好反思。

柯志恩提到，陳時中說高端疫苗對世界有貢獻，是，但是有沒有人要用？有沒有效用？目前都是未定之數，就可以來做大內宣，股票價格就這樣大大提高，所以這當然對總統蔡英文是很好的生日禮物，但事實是什麼？真的值得大家來大宣特宣嗎？這東西一定要講清楚！

「陳時中絕對是一號人物，我也覺得他的仇恨值非常高！」柯志恩強調，在陳水扁貪污完的那一年，即使民進黨跌到了谷底，全國的總得票率還有34、35％，這已經是陳水扁讓大家覺得不可思議、綠營低迷到一個程度的時候，他們還是有35％的票數。

柯志恩表示，對於所有在野黨來說，這是打不破的一個既定的基本盤，所以接下來要怎麼整合，真的要好好反思。