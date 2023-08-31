社福兒童奉茶，前進義大利威尼斯建築雙年展平行展的「＋＋＋TEA SPACE 循環茶事」空間，向世界分享台灣木柵鐵觀音的風味與美。

長虹建設旗下長虹教育基金會以兒童茶文化做為美學推動的主軸，在台灣耕耘兒童茶會已10年光陰，於2023年暑假完成為社福機構培育出來的小茶人們打造的自信舞台，包括7月結合關注環保議題的台灣藝術家作品，在台北表演藝術中心呈現《吹夢茶壺-動物藝家 森友茶會》兒童茶會展演，打破孩子與藝術品的距離，接著前往義大利威尼斯建築雙年展平行展的「＋＋＋TEA SPACE 循環茶事」空間，於8月進行兒童奉茶活動，推動台灣茶文化之美走向國際。

長虹教育基金會除長年推動各小學及在地社區機構傳承適地的茶文化教育，更重點培育兒童社服機構的孩子成立「小茶人志工社團」，藉由參與兒童盛事–台北市兒童藝術節，辦理3日共7場的《吹夢茶壺-動物藝家 森友茶會》公開展演，融合活潑的茶席設計巧思將藝術家蔡潔莘的作品直接帶到孩子身邊，營造大自然奇幻氛圍的兒童茶會，呈現特有空間美學的沉浸式體驗。

長虹建設董事長李文造、董事長夫人郭秀麗、前文建會主委陳郁秀、無垢舞蹈劇團團長陳念舟、台北表演藝術中心執行長王孟超、副執行長陳盈珊等眾多貴賓，也來到茶會，與小茶人共享一段美好的童心時刻。

除以茶文化教育來推廣生活美學，長虹教育基金會也著重推廣兒童建築教育，今年經由威尼斯建築雙年展平行展主辦單位之一的歐洲文化中心(European Cultural Centre簡稱ECC)，邀請台灣設計師方新樵攜手循環材料研發團隊REnato lab打造以茶為本的「＋＋＋TEA SPACE 循環茶事」，展期至2023年11月26日。透過這個完全使用循環材料組構的半開放茶空間，長虹的「小茶人志工社團」以孩子的視野向世界分享台灣木柵鐵觀音的風味與美，成為威尼斯建築雙年展平行展期間唯一且極具特色的兒童奉茶展演。