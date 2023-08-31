台灣四處可見「永和豆漿」，但用「π水」磨製的豆漿你喝過嗎？一名網友日前發現有招牌寫著「π水豆漿」，不解究竟是在賣什麼東西，上網詢問「Pi水豆漿是什麼東東，還是那個念ㄊㄨ水」，貼文一出，馬上被糾正應該是「突兀的ㄨˋ，不是突兀的ㄊㄨˊ」，此外，也有知情人解答，這間店的豆漿應該是用「能量水」所製。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》上傳一張在高雄拍下的照片，畫面中一個招牌用紅字標楷體寫著「大永和豆漿」，還用藍色的小字特別在豆漿前面標註「π水」，讓原PO看了一頭霧水，為此特地發文詢問，「所以Pi水豆漿是什麼東東，還是那個念ㄊㄨ水？」

貼文一出，讓許多人嘴角失守，紛紛留言，「是突兀的ㄨˋ，不是突兀的ㄊㄨˊ」、「ㄊㄨ水是怎樣，應該是ㄆㄞ水或ㄨˋ水吧」，另外，也有歪樓笑說，「買豆漿要先背圓周率」、「拍水啦只是想道個歉」、「我都叫他3.1415926水」，也有知情網友解釋，「他家豆漿用能量水機的水下去磨豆煮豆漿」。

其實這種水真正的名稱為「兀水」，過去有媒體報導，其用途廣泛、效果神奇，包括清洗水果可去除農藥等有害物質，植樹澆花能改善其色澤、增進生長等。不過也有學者提醒，其功效缺乏學理上的依據，消費者在購買磁化水、電解水、自然回歸水、π水等商品前務必三思而後行。