群益投信官網上可看到本基金淨值主要由面額、可分配投資收益及資本利得所組成。且特別註明可分配投資收益所包含的收益平準金指自本基金成立日起，凡本基金申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。強調為使基金配息政策穩定，00919的配息來源可能包含前述收益平準金。

另外，擁有上百萬受益人的國泰台灣ESG永續高股息ETF基金14日公告第三季配息每單位將配發0.35元，其中股利僅占2.86％引發市場熱議，網路上開始傳出收益平準金成為主要配息來源，國泰投信隔天15日馬上主動公告配息來源項目，包括財產交易97.14％、股利所得2.86％、收益平準金0％，意即完全沒有動用收益平準金作為配息來源，立即破除市場傳言，成為第二檔主動公開收益平準金占比的高息ETF基金。

投信業者表示，設有收益平準金主要目的就是要讓配息穩定，對於追求穩定配息非投資首要需求的民眾來說，確實可考慮沒有收益平準金的ETF基金，投資效益將更完全，但是對以配息穩定為最重要訴求的高息ETF基金來說，收益平準金確實是不錯的機制。

00919最新配息公告顯示，每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.54元，若以8月31日收盤價（20.61元）來算，單次殖利率就有約2.6％，年化報酬率連兩季持續衝破10％。00919已經連續兩次配出0.54元高息，以行動表態高息ETF配息求穩的企圖心，且從最新淨值組成觀察最新可配息金額，未來四季高息續航力值得期待。

投信業者表示，在追求配息穩定性下，不排除主動公布收益平準金的占比讓投資人更為安心，但也仍會堅持透過此一機制持續追求配息穩定。