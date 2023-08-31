來自加拿大經典休閒品牌Roots今年邁進50周年，再為台灣市場出奇招，低調推出客製皮衣，自仁愛旗艦店重改裝開幕當天即接單逾50件；Roots台灣營運董事孟廣宗指出，50周年經典再現回顧展之外，看好疫情解封國際觀光客來台商機，年底還將展店2家，全台展至120家，業績有望再創新高紀錄。

孟廣宗表示，Roots共同創辦人Michael Budman及Don Green創業時從未想過他們會由多倫多的一間店舖發展成為全球銷售4億加幣（約合94億元台幣）的休閒品牌企業，為邁向下一個50年里程碑，台灣仁愛店特別舉辦50周年回顧展，回歸過去至今的經典商品，包含1973年推出的反矯治跟鞋、皮革製品有與Wilson聯名橄欖球、1988奧運加拿大隊服、還有美國總統、皇室、州長等名人穿過的授獎夾克，多款連帽外套、皮革包、台灣百年國慶系列等，預計將展至年底。

此外在秋冬裝則有一系列50周年經典再現，材質上使用再生纖維及有機棉等環保材質，孟廣宗指出，目前Roots有超過85％產品使用有機棉、再生纖維及其他永續材質等材料，接下來5-10年間，將達到100％使用永續材質目標。

Roots在加拿大計有100多家零售店與官方線上購物，海外實體店則集中台灣擁有116店與2間Cafe店、官方線上購物，中國則僅於天貓官方開旗艦店，加拿大因觀光客銷售占比高達25％，相對業績高，反觀台灣店數多，但觀光客業績占比低於2％，孟廣宗對於觀光客來台消費商機仍相當看好，尤其是近期韓國、東南亞觀光客多，有望帶動成長新動能。