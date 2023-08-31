郭雪芙擔任公益大使鼓勵大家領養成犬成貓、關懷毛小孩。（：CHECK2CHECK提供）

由網紅CEO森田與VIC陳雋希持續舉辦的毛小孩公益活動，今年邁入第5個年頭，始祖級大使夏和熙持續做號召，今年更邀來女神郭雪芙、林哲熹聯手擔任公益大使推廣，主題為「浪愛終結孤單YES I DO」，鼓勵大家領養成犬成貓與宣導全台絕育行動來減少街頭浪浪數量，主人們都能盡到終養不棄養的責任，募得款項將捐贈給「台灣之心愛護動物協會」的「紮浪浪計畫」使用。

郭雪芙發揮愛心力挺公益，對於此次計劃，她分享：「全台流浪狗估計高達15萬隻，並且一直逐年增加當中，全台的收容所總是供不應求、資源也嚴重不足，讓很多可愛的貓貓狗狗只能一直在街上飢餓流浪！」本身也是領養毛小孩的她特別有感，「很多在收容所裡的浪浪也一直等不到一個愛牠們的家，我們必須要從問題根源來改善，其實你我都能在日常一起盡一份心力！大家都要能盡到終養不棄養的責任，這真的很重要！既然養了就是家人，就要陪伴到最後！」

林哲熹對於「紮浪浪計畫」相當認同，「沒有絕育的遊蕩犬貓無限繁殖也是造成犬貓數量攀升的原因之一。為流浪犬貓絕育，從源頭阻斷繁殖的循環，來解決現在流浪犬貓繁殖數量過多的問題」，更呼籲：「整個過程其實並不難，你我都可以做得到，結合大家的力量來幫助減少街上流浪貓犬的數量貓犬的數量。」

夏和熙連續5年擔任大使不停歇，今年特別接受委託挑戰，前往台中張媽媽幫忙照顧她「中途之家」的成犬狗狗一天，舉凡餵食、散步、洗腳各式任務都得獨自完成，夏和熙坦言剛開始的確緊張，但相處後發現成犬情緒非常穩定、也貼心陪伴；順利完成了這次代班一日保母的任務。最後更呼籲大家可以領養成犬。

森田有感表示：「浪浪公益活動執行到今年已經是第五年了，每年都看到全台的狗園、收容所與資源總是供不應求，今年我們將透過活動宣傳與各界企業資源帶來的號召力，希望能凝聚社會共識把更深遠的理念傳達給大家，集合眾人的力量、從源頭來改善並解決問題，讓台灣能成為實質的動物友善社會。」

VIC陳雋希也認為，「今年希望能推動社會觀念的改變，除了提倡宣導飼主應盡終養的責任與人道絕育的觀念，也很鼓勵大家領養成犬，其實透過相處會發現他們穩定性比較高、學習能力也很快、很友善親人，能更快適應與人相處非常適合陪伴我們的生活。」