國民黨總統參選人侯友宜31日公布「醫療五箭」政策，強調「優先推動疫苗及醫藥採購透明化」，是因各界質疑蔡政府疫苗採購有值得推敲的地方，將成立特偵組全面調查。衛福部長薛瑞元特地回應侯的政見，回酸「謝謝肯定，已經在做了」。網友氣炸砲轟薛瑞元，「鬼才信你們在做勒」、「當大家忘了封存30年的事哦」。

侯友宜提出「醫療五箭」政策，「優先投資醫療保健預算支出，任內逐年達到GDP 8%」、「優先照顧兒童及婦幼」、「優先推動高風險癌症預防」、「推動行政院層級國民心理健康計畫」、「優先推動疫苗及醫藥採購透明化」，強調未來將由專案特偵組全面調查採購文件及紀錄，並公開調查結果，另會確保未來各種疫苗採購公開透明，與國際接軌引進新型疫苗，提升防疫效能。

對於侯的政見，薛瑞元特地到記者室回應，「這些已經是我們已經在做的，也已做一段時期，感謝侯市長對醫療政策的肯定，一起努力。看法略同，都是同樣的方向。」

薛瑞元的回應被轉發到網路論壇PTT後，引發網友砲轟，「鬼才信你們在做勒」、「那就是沒做」、「哪個有做到的」、「這個薛仔平常觀感不好就是來幫忙送選票的，塔綠班記得多放他出來涼涼」、「有在做還是有在想做」、「已經在做了，進度0.1%討論中，再給八年謝謝」、「民進黨真的可悲，嘴巴永遠要贏要凹」「已經在做了？怎麼沒人知道？」

還有許多網友針對高端疫苗的爭議酸說，「高端採購封存30年」、「正在做封存30年？」、「當大家忘了封存30年的事哦」、「笑死，疫苗及醫藥採購有透明化？」