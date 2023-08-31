近日在山東青島一名釣友在海釣時，釣上一條鮁魚，魚身上竟然卡著一個金手鐲。這位釣友驚喜之餘決定把鐲子收下，將魚放生。

據大陸微博《西部決策》視頻號發文指出，8月30日山東青島一位釣友在靈山島海釣時釣上一條鮁魚，魚身上竟然卡著一個金手鐲，驚訝之餘將它拍下視頻發到網上，引發網友關注與熱議。

鮁魚學名馬鮫魚，台灣叫白腹魚，分佈於大陸沿海，北起青島、南至高雄。視頻拍攝者陳先生稱，這條鮁魚是一行釣友釣上來的，當時金鐲子在魚身上卡著，看起來應該有段時日了，勒出了深深的傷痕，鐲子甚至卡到了肉裡。

陳先生表示，海釣有5、6年經驗，第一次見到這種狀況，他後來決定把鐲子取下帶走，把魚放生。

這則視頻在微博上引起許多議論，網民表示：「沒想到還能遇到這種事，估計是誰在海邊玩，鐲子不小心掉水裡了，然後這條魚恰巧鑽了進去，所以就一直被困」，「一鐲子換一條命，對於這條魚來說，這買賣值」，「要不是親眼所見，我是絕對不信這種事的」，「怪不得男人這麼喜歡釣魚，原來還能有意外之喜呢！這下能理解了」。