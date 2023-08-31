媒體人唐湘龍近日又稱「夢到」台灣軍方在剛結束的周末「高度緊張」，解放軍已進到我鄰接區24海浬，「我夢到台灣前線導彈都已升起來了」，而台灣軍方竟然「蓋牌」。對此，前空軍副司令張延廷表示，「我們應該務實以對」。現在台灣已經沒有海峽中線了，戰鬥機2分鐘就可以過來，完全沒有戰略預警的空間跟時間。

張延廷31日在政論節目《新聞大白話》中表示，唐湘龍的夢境，我們應該務實以對。現在三線︰海峽中線、空域線、領空線，我們已經丟掉了兩線了。在馬英九政府時代，海峽中線是非常清楚的壁壘分明、涇渭分明，現在已經沒有海峽中線了，共機哪一天不過來。

張延廷接著指出，現在共軍已經到了我們鄰接區，中共看澎湖群島好清楚，在我們鄰接區上面，也沒有第二線，現在剩領空線，距離台灣那麼近，戰鬥機兩分鐘就可以過來，完全沒有戰略預警的空間跟時間。我們最寶貴的是有台灣海峽戰略預警，這也是我們的天險，但我們守不住，他們都過來了，未來就要看我們是否有積極作為。

張延廷點出，國防部長邱國正講「只有亡將、沒有降將」，本來就是如此。要重振軍人武德以及依法行政，軍人才有士氣。