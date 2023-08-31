「8月魔咒」發威！截至周三（30日）美股三大指數都出現月度跌幅。標普500指數雖連續4個交易日收紅，助本月迄今跌幅縮小至約1.6%，但仍創2月以來的最大單月跌幅。不過投資機構Fundstrat研究主管Tom Lee樂觀預估，美股將展開長達1個月的反彈，標普500指數有望將重返今年高點。

華爾街普遍相信，9月美股將表現疲軟，但Tom Lee預估標普500指數將走強2～3%，重回4600水平，收復8月的失土。

Tom Lee提出4大理由來佐證他的觀點，分別為經濟正在降溫、美國聯準會（Fed）不會升息、投資人8月過度悲觀與美股9月通常表現強勁。

Tom Lee表示，Fed過去1年半大舉升息，正發揮了讓經濟降溫的效用，而市場目前預期Fed在9月政策會議上維持利率不變的可能性高達91%。Tom Lee甚至認為Fed完全不可能升息。

他指出，投資人8月過度悲觀，可能成為反向指標，表明9月美股會表現更好。雖然8月股市向來表現疲弱，但通常會在9月反彈。自1950年以來，標普500指數在9月走強的行情占了86%，平均漲幅為3.3%。

不過摩根大通策略師則持相反看法，認為8月美股已經表現不佳，9月恐怕更加難過。