一名現年20歲的瑞典男子原本為求健康開始吃素，但在2019年那年放棄了，但卻變成另外一種極端！他改吃生肉，每天都吃未煮熟的食物包括動物內臟以及蔬菜水果，並且聲稱自己都沒有生病。

據英國《每日鏡報》（Mirror）31日報導，來自瑞典斯德哥爾摩的侯賽因（Jones Hussain）從素食主義走向另一個極端，他把素食菜單換成了生肉，吃生雞肉和生牛肉、絞肉和魚肉，即使這些肉有輕微的氣味。2019年，瓊斯在Youtube上看了一段已故的美國替代食品營養學家馮德普蘭尼茨（Aajonus Vonderplanitz）影片，他提倡的「原始飲食」確實創造出了一些追隨者。

Jones Hussain eats uncooked items including veal, fish and liver every day and claims he is never ill.https://t.co/0P2hLQoIzE — The London Economic (@LondonEconomic) August 31, 2023

他說，只要肉品質好，他就很樂意吃任何肉，從「野豬到駱駝」，但他更喜歡牛絞肉，因為便宜又方便吃，跟生雞肉比起來比較沒有怪味道。

健康一直是瓊斯的首要任務，他的飲食中包括水果和蔬菜汁。他對健康的食物非常執著，還聲稱自13歲起就沒有吃過一片蛋糕。 他說，如果任何食品安全專家看到他所吃的食物，一定會心臟病發作，因為牛肉有時是棕色的，肝臟看起來是綠色的、雞肉很臭。但我吃了這些東西，然後什麼都沒發生，我對自己做了實驗，想看看我們一直以來都說要吃煮熟的食物是不是真的，結果不是。

談到第一次吃生肉的時候，他表示還是挺可怕的：「進入未知領域的時候，還是挺可怕的。我當時想，如果我生病了，我就立刻停止。結果我沒有任何的不舒服，所以我開始吃牛絞肉，因為它比牛肉塊便宜得多，」

雖然一開始 瓊斯會用香料和大蒜調味生肉，但他現在已經不需要調料了，所以開始吃原型食物。從那時起，他幾乎每天都吃牛絞肉，到2020年夏天，瓊斯已經習慣吃各種不同類型的肉。

他聲稱，生肉的營養物質更容易被吸收和轉化：「並不是說生肉有某種特殊的超能力，只是透過不煮它，我得到了更多的營養，沒有烹飪過程中的副產品。」

他也會吃鮭魚和鮪魚等生魚肉，並表示只要他能找到可靠的供應商，他很樂意吃任何類型的肉，他說原始飲食還包括水果和蔬菜，所有這些都是生吃的，他吃黃瓜和番茄，還有橘子和蘋果，但核心是不煮食物。