【全程字幕】「許伯&簡芝同框蔣萬安」遭深綠女醫公審 本人說話了 @ChinaTimes

擁有114萬人訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」，日前上傳了訪問台北市立動物園的影片，並以和台北市長蔣萬安的合照做影片封面，沒想到卻被擁有18萬人追蹤的親綠醫生劉宗瑀在臉書發文公審，還遭網軍出征。媒體人謝寒冰31日在《新聞大白話》節目質疑，過去很多親綠網紅跟正副總統蔡英文、賴清德等民進黨人拍片，不去質疑，其實只是在乎政治立場跟自己不同而已。跟蔣萬安拍片都要被鬥爭，是綠衛兵嗎？

謝寒冰表示，蔣萬安當然一直是綠營仇恨的標的人物，因為他的蔣家背景的關係，但這個真的大可不必。他去中國大陸為什麼受歡迎？也就是因為他的家族的關係，對大陸人來講，他是有傳奇色彩，因為蔣家人對他們來講，那可是只有在課本上才看得到的東西，真實生活中難得見到。

「所以他們會很高興嘛，那這個到底有什麼呢？」謝寒冰質疑，就算有什麼，那也是他個人的事，或是他家族的事，跟與他拍片的人，關係到底是什麼？蔣萬安將來可能為了台北市公益，可能會跟各種各樣的人拍片，所以每一個跟蔣萬安拍片的人都要被你們鬥爭一次？

「是不是這樣？你們是綠衛兵嗎？」謝寒冰直言，劉宗瑀的批評方式非常詭異，那過去包括呱吉、包括蔡阿嘎等一大堆網紅，不是一堆人都跟民進黨拍過嗎？都跟賴清德、鄭文燦、蔡英文拍過影片嗎？那時有沒有去質疑他們的政治立場？

謝寒冰強調，如果都沒有的話，「很明顯，妳不是在乎政治立場的問題，妳也不是在乎有沒有置入行銷的問題，妳在乎：政治立場跟妳不一樣！」