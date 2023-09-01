外媒報導，美軍和菲律賓正商討在菲國北端巴丹群島開發新的民用港口。菲國學者指出，若台海爆發衝突，此港口可用於後勤支援、撤僑和保衛菲律賓國土，戰略地位非常重要。

巴丹群島（Batanes）距台灣不到200公里。路透社報導，巴丹群島省省長凱柯（Marilou Cayco）和另外兩名官員透露，美國軍方和馬尼拉正商討在巴丹島開發一處新的民用港口，此舉將使美軍更容易進入這些鄰近台灣的菲國戰略島嶼。

菲律賓大學海洋事務與海洋法研究所所長巴童巴卡（Jay Batongbacal）接受中央社訪問表示，巴丹群島位於台灣南端和菲律賓之間，是控制呂宋海峽和其中的巴士海峽和巴林當海峽（Balintang Channel）進出的樞紐。若中國入侵台灣並希望阻撓敵人從南方接近台灣，控制巴丹群島將是關鍵。

巴童巴卡說，他到過巴丹島（Batan）一次，考量現有港口的條件，興建一處新的港口確實有其必要性。新建港口啟用後，從船上運送物資到島上將更容易，除了增加港口貨運量，也可強化現有設施的功能，以在必要時保衛這座島嶼。

他指出，除了民用目的，若台海爆發衝突，此港口必然會被用於防衛目的。

巴童巴卡說，美國聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年訪台後，北京頻頻以實彈演習展現它可能對台動武，這無疑為菲律賓安全部門敲響警鐘。「我認為他們（菲律賓國安部門）真的正在認真商討發生台海衝突（該如何因應）。」

他表示，菲律賓國安部門越來越意識到，即使菲國不參與任何軍事行動，台海衝突還是會嚴重地影響菲律賓和此地區。因此，馬尼拉和美國正努力在菲律賓北端島嶼和呂宋島北部的卡加延省（Cagayan）興建更多基礎設施。

巴童巴卡說：「既然沒有人想要發生軍事衝突，他們現在必須考慮要採取哪些行動、哪些預防措施以阻止衝突爆發。（在北端島嶼建造基礎設施）是表明菲律賓願意保衛這些島嶼的重要一步。」

巴丹群島是今年菲美年度「肩並肩」（Balikatan）大型聯合軍演的演習地點之一，士兵還模擬運輸高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士），但國立政治大學外交政策研究中心訪問學者與研究員畢特洛（Lucio B. Pitlo III）認為，由於巴丹群島不是菲美兩國商定的加強國防合作協議（EDCA）據點，暫時不會開放美軍輪駐或在島上建造軍事設施。

EDCA使美國軍隊可在菲律賓輪駐，並在菲國基地興建設施。菲美兩國4月初宣布，在原先商定的5處基地外，新增4處美軍可建設使用的軍事據點位置，其中3處位於菲律賓北部，鄰近台灣的戰略意義備受關注。

畢特洛說：「我不認為它（巴丹群島新港）是一個普通的民用港口。」

這名菲國學者表示，考量巴丹群島的戰略位置，加上現今台海兩岸及美中兩國間的緊張局勢，「我認為時機和地點表明（美軍）這項投資不僅僅是民用目的」。

畢特洛指出，若台海爆發衝突，巴丹群島新港可能用於後勤支援、撤離菲律賓在台工作和生活的僑民，甚至後送傷患或把其他外國人疏散到巴丹群島，再以船隻或飛機把他們送到菲律賓本島。因此，屆時巴丹群島可能成為非常重要的中繼點。