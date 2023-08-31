跨境電商淘寶歷年來不斷在台灣推出服務提升跨境購物體驗，淘寶披露，當前已為台灣市場專屬的消費者體驗服務升級投入新台幣逾千萬元，並即將開跑「99超值購」活動，在9月6日～9日期間給予消費者免費升級尊榮服務的優惠。

淘寶表示，馬上將迎來其「99超值購」活動，在9月6日～9日期間，將免費讓消費者升級廣受歡迎的尊榮服務，該服務內容包括專屬客服以及到包裹後有破損、缺件等問題，皆享有賠付購物保障。淘寶調查顯示，自尊榮服務在台灣推出後，體驗過該服務的新用戶占同期整體新用戶比例已超過6成。

淘寶透露，截至8月30日，淘寶已為台灣市場專屬的消費者體驗服務升級投入新台幣逾千萬元，公司力求持續提升台灣消費者在跨境購物的體驗。

此外，在「99超值購」期間，淘寶也將推出簡單直接優惠機制，如淘寶消費滿人民幣（下同）200元即現折20元、天貓滿300元即現折40元。並且針對首購族推出專屬優惠，多達千萬件商品滿人民幣249元享免運等多項優惠。