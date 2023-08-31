為了準備即將到來的中秋節，許多人紛紛開始籌備購買鳳梨酥。台南金葡萄鳳梨酥近日在臉書公告完售消息，一位訂購鳳梨酥的女子留言，「我買5千元，可惜買太少不能追加」，沒想到卻接到一位陌生女網友私訊罵她自私，「台南的民眾不用買膩？」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，她7月時透過網路介紹，訂購了台南的金葡萄鳳梨酥，近日店家在臉書公布完售消息後，她在底下留言，「我買5千元，可惜買太少不能追加」，結果卻收到陌生女網友傳訊息辱罵，讓原PO忍不住感嘆，「我也不認識妳，何必這樣？」

一位女子嘆買不夠卻收到陌生網友私訊嗆聲。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

從原PO分享的對話內容可以發現，對方對原PO連罵一長串內容，「真好笑，板橋是沒有蛋黃酥店膩？專程買台南永康復國店的是哪裡有問題？台南的民眾不用買膩？還嫌少，不要那麼自私啦，別人不用吃膩？沒看過那麼自私的買5千多還嫌少，真好笑住附近的不用買膩？蛤？5千多還嫌少根本自私，還有你以為台南永康復國店的是只有做妳一個客人是不是啦？5千多還嫌少，自私」。

對此，許多人紛紛回應，「把南部人的口音完全發揮在打字上，不過真的好丟臉」、「老實說買5千真的不多」、「沒買到氣噗噗！一直膩膩膩」、「沒看過打字自帶音效的膩，蛤」、「吃不到就森氣氣」。