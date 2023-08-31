尹昭德為救愛女向楊烈下跪磕頭。（民視提供）

楚宣為救愛女爆哭。（民視提供）

藝人尹昭德在民視8點檔《市井豪門》中，詮釋著獨自經營麵店的單親爸爸劉正富，努力拉拔女兒蘇晏霈（飾佳雯）和王瞳(飾惠婷)成長，暖男且充滿正義感的形象，讓觀眾印象深刻，是劇中最受歡迎的帥氣歐爸之一。近日劇中的他為了從楊烈（飾魔頭海王）的控制下，安全地將女兒佳雯贖回，毫不猶豫地向楊烈下跪求情，激動落淚的自然演技，讓同劇演員都動容。

尹昭德表示，這一幕戲的情節是女兒失蹤多天，沒想到原來是被自己的好友楊烈軟禁，兩位昔日好友正面對峙攤牌，他坦言拿到劇本第一時間心想：「天啊！要下跪！」但也理解劇中角色正富跟海王這麼熟，當然知道他心狠手辣，所以一定要用非常手段請求。他說自己戲外也是當爸爸的人，當小孩遇到危險時，一定會願意這樣不惜代價付出的。

蘇晏霈也表示，當她看到戲中父親尹昭德為救她而下跪道歉的模樣，感到心痛，忍不住熱淚盈眶。她說，在這場戲中，每個人的情感都表現得非常強烈，光是排練時，大家的眼淚就快HOLD不住，正式拍攝時，每個人都將情感維持在最佳狀態，一次就完成這一場營救的重頭戲。飾演蘇晏霈媽媽的楚宣表示，真的是天下父母心，每個孩子都是媽媽的寶貝，這場戲讓她哭到隔天睡醒眼睛變成麵龜、幾乎睜不開，自嘲好像動了割雙眼皮手術。