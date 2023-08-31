鐵道局說明，高鐵台南站特定區產業專用區（武東段279、280地號）開發經營案，今起至2024年1月2日下午5時截止收件，基地範圍包含台南市歸仁區武東段279、280地號土地，面積合計約為9.89公頃，建蔽率60％，容積率300％。

鐵道局並說明，將以設定地上權方式辦理開發，開發經營年期50年，得優先續約1次，續約期間最長以20年為上限，並依開發經營契約及設定地上權契約約定計收土地租金及權利金，鐵道局也提到，這是該局今年最後一個大型開發案。

針對高鐵台南站周邊近年推動的相關計畫，包含國科會資安暨智慧科技研發大樓等研究發展中心，並設置台灣智駕測試實驗室，帶動資訊安全、智慧科技、生物技術等創新技術的發展。

在高鐵車站東側，緊鄰車站的附屬事業用地已由三井不動產集團開發興建為OUTLET購物中心，並於2022年2月開幕營運；西側則有華邦電子與新唐科技等興建辦公及研發大樓，顯示高鐵特定區各項機能陸續成熟，已逐漸吸引高科技產業進駐，有利於後續持續發展。