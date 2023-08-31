《美麗島電子報》8月31日公布最新滾動式民調，在4腳督的情況下，民進黨總統參選人賴清德連日從逾40%往下掉，支持度35.3%但仍居第一，國民黨參選人侯友宜17.8%，回升至第二名，民眾黨參選人柯文哲跌至17.1%，位居第三名，而鴻海創辦人郭台銘拿到11.6%，居於末位。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉31日在政論節目《關鍵時刻》公布最新滾動式民調，調查時間為8月28日至30日，即郭台銘禮拜一宣布參選後連續三天，完全反應出郭台銘的整個情況。

民調顯示，4腳督的狀況下，對比上一波，賴清德從36%跌至35.3%，侯友宜從18.3%跌至17.8%，柯文哲從19.1%跌至17.1%，而郭台銘從9.7%上升至11.6%。

在三腳督的情況下，對比上一波(25、28-29日)調查，賴清德從36.3%跌至35.9%；柯文哲從21.9%跌至20.2%；侯友宜從18.7%上升至19.2%。

吳子嘉指出，3腳督、4腳督民調來看，郭台銘參選對賴清德沒有影響，而賴清德支持度持續下滑的原因，是選戰太無聊，且賴的戰力不強，無法維持住40%以上高檔。

但吳子嘉也指出，在4腳督態勢下，郭台銘參選對賴沒有影響，但讓侯、柯都下滑，郭則是約11%的正常值，侯、柯、郭相加是46.5%，比賴高出11.2個百分點；三腳督情況下，侯、柯相加39.4%，僅贏過賴3.5個百分點。

此波民調調查時間為8月28至30日，調查對象為設籍在全國22縣市內，年滿20歲的民眾。調查方法則為是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」，為避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。最後由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式。

另樣本規模為以連續3日為1波調查，單日完訪400人，每波至少完訪1200人，此次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%的情況下，抽樣誤差最大值為±2.8%。此次調查的母群體參數是依內政部公布2023年7月民眾性別、戶籍、年齡資料，與2022年12月民眾教育程度等特徵，逐項進行連續性修正，使得樣本特徵與母群體結構一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05），以證明整體樣本具有代表性。