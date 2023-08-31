外資分析師初步研判，此舉背後是複雜的國際關係，市場情緒反應自然較為激烈，但不代表輝達或旗下供應商實質營運受創程度。

台系AI供應鏈中，不少指標股31日皆端出開低走高的強勢表現，包括：廣達、緯創、勤誠、金像電等，對利空消化速度較快，緯創終場更是漲4％以上、收117元，廣達也漲2％；惟緯穎表現較弱勢，收盤時仍大跌逾8％、收1,560元。

國際機構法人31日大舉買超緯創10,167張，高居外資買超排行第一位，也是連續四個交易日回補持股；對廣達買超張數達4,908張，英業達、勤誠買超張數均逾千張，似乎不懼禁令影響。與此相反的是，外資單日大賣緯穎1,152張，導致股價跌破季線，為6月底來首見。

法人分析，實際上，美國的出口限制令不是指完全不能出，而是要出口時需要申請許可證，目前只有大陸與俄羅斯的申請完全不會通過，所以中東地區要採買輝達A100、H100等級的AI伺服器時，仍有可能申請成功，部分訂單可以出貨。其次，目前美國禁令限制的是A100、H100等級的AI伺服器，所以中東地區要建置雲端資料中心，仍可像大陸一樣採買降規版的A800、H800等級AI伺服器晶片因應。

另一方面，外資分析師推測，最終影響性有待時間檢驗，但可以預期輝達將盡最大努力透過產品區隔，去填補可出貨的缺口，對輝達與相關供應鏈營收短期影響極為有限。不過，中東的AI伺服器需求約占2024年AI GPU伺服器的5％，足可解釋為何相關供應鏈遭到不小的情緒面衝擊。