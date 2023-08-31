微軟31日透過部落格表示，自10月1日起，Teams不再與Microsoft 365和Office 365搭售，微軟將向企業客戶提供沒有Teams的低價版套裝軟體，同時強化旗下軟體的互操作性。

微軟負責歐洲政府事務的副總裁林德（Nanna-Louise Linde）表示，「我們相信這項有建設性的行動，可立即為市場帶來有意義的轉變。」林德同時表示將繼續與歐盟執委會合作。

微軟指出，這項變革適用於歐洲經濟區（EEA），其中不包含英國。微軟鬆綁Teams與Office亦適用於瑞士。

微軟在部落格表示，公司計劃以每個月不到2歐元（約2美元）的價格，提供不含Teams的生產力軟體。這項改變適用於歐洲多數企業客戶，新客戶也能單獨購買Teams。

微軟改變對歐洲企業客戶的軟體銷售方式，以回應10年多來歐盟的首樁反壟斷調查。歐盟執委會表示已注意到微軟的行動，但發言人婉拒評論此舉是否能夠消除反壟斷官員的憂慮。

Teams的主要競爭對手企業訊息應用程式Slack在2020年7月向歐盟提告，指稱微軟將Teams與具市場主導力的Office相互綑綁，構成非法和反競爭行為，引來歐盟調查。微軟將Teams與Office鬆綁代表Slack的勝利，Slack已被雲端運算業者Salesforce收購。

歐盟執委會7月展開調查時指出，微軟將Teams與生產力軟體搭售的方法，可視為是濫用其市場主導勢力，此舉引發歐盟關切。此外，搭售亦可能限制生產力軟體與Teams對打產品的互操作性。

這項調查是微軟10多年來面臨的首件歐盟正式反壟斷調查。微軟在1990和2000年代成為歐美反壟斷主管機關的目標，是因為該公司將IE瀏覽器和媒體播放器與Windows作業系統相綑綁。