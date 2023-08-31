CCL領頭羊台光電股價先前帶頭衝鋒後，8月都維持高檔平台強勢整理，31日挾摩根大通、里昂證券看後市更樂觀，且分別將推測合理股價拉上535元與520元之利多，股價大漲逾半根停板、重新引起市場注意。

摩根大通證券指出，儘管已經給出市場看台光電最高的財務預期，但AI伺服器規格升級比想像中強勁，台光電在AI伺服器領域產品組合有可觀的進步空間，此外，ODM交換器近期也展現了不錯的動能，也就是說，台光電第三季營收季增率很可能突破市場估計的10％～20％水準，摩根大通甚至估計，季增25％的高標準也不是難事，同時，毛利率將有3成左右水準。

里昂證券看好，CCL在通用基板（UBB）、加速器模組（OAM）中，是最能受惠內含價值翻揚8～10倍商機的零組件，且AI伺服器比傳統伺服器創造出的毛利率更高。台光電因幾乎壟斷OAM市場、於UBB供應也居領導地位，受惠AI需求的程度最高。