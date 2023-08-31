受財報激勵，31日早盤瑞銀股價一度躥升逾7％。今年迄今瑞銀股價大漲逾31％，目前股價盤旋在逾15年高點。根據財報顯示，瑞銀第二季淨利達288.8億美元，創下銀行史上最高季度獲利，主要受到收購瑞信將近290億美元的負商譽提振；負商譽代表被收購資產的公平價值高於收購價格。瑞銀在3月以30億瑞郎的價格收購瑞信，已在6月完成交易。

瑞銀第二季營業利益達292億美元，營收達95.4億美元。相較之下，分析師預期營業利益達337.3億美元，淨利約在334.5億美元，瑞銀兩項數據皆不如市場預測。

此外，瑞銀同時宣布保留瑞信的國內銀行業務，一如外界預期。瑞銀指出，「我們的分析結果清楚顯示，全面整合是對瑞銀、瑞銀股東和瑞士經濟最佳的結果。」分析師表示，整合瑞信的國內銀行業務可讓瑞銀保有昔日對手的金雞母。花旗集團分析師庫姆斯（Andrew Coombs）表示，「我們相信此舉是最好的結果。」

瑞信同步公布第二季財報，國內銀行業務稅前調整後收入達2.24億瑞郎。另一方面，瑞銀宣布將在瑞士裁員3,000人，其中1,000人與整合瑞信的國內銀行業務相關，另外2,000人係因為與瑞信整併產生。瑞銀表示將在未來幾年執行該項精簡人事計畫，但婉拒說明具體時間。

瑞銀同時上修收購案的成本節省預測，預計2026年底前可望節省100億美元成本，高於先前的目標80億美元。

瑞銀亦表示，客戶的信心與財富管理客戶的交易動能逐漸好轉。庫姆斯指出，存款外流的情況優於預期，本季迄今財富管理部門的淨新資產甚至回復正值。