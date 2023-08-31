產險業近一年經歷防疫險風暴，由於行政院決定從3月20日起新冠肺炎輕症可免通報、免隔離，讓產險業提前走出防疫保單災難。因此，在上半年稅後盈餘逾10億元的5家產險業者中，有大半都因轉回去年多提列防疫保單理賠準備金在第二季「獲利大增」，其中新安東京海上產、和泰產等更是防疫保單「重災戶」，去年全年-471億元、-369億元，但上半年稅後盈餘已來到17.22億元、12.41億元，成為產險業上半年的「獲利王」。

至於承保防疫保單前六大產險的其他四家產險─富邦產險、國泰世紀產險、中信產險及兆豐產險，上半年財報分別是-32.26億元、1.81億元、0.91億元及-17.39億元。富邦產、兆豐保險上半年虧損原因，主要還是因防疫保單理賠。

依保發中心資料統計，產險業上半年稅前損益為36億元，較去年同期增加505億元；全體產險七月份淨利又增加28億元，使產險業前七月稅前盈餘增加至64億元，較去年同期增加614億元。